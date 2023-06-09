Бородкина Павла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородкина Павла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.03.1885

Сын: Бородкин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Бородкин Василий

Цыпоглазово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бородкина Мария Васильевна

Отец ребёнка: Бородкин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бородкина Павла Васильевна

Отец ребёнка: Бородкин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бородкин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Бородкин Василий

Смерть
Неизвестно
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