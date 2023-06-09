Бородкин Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.03.1885
Сын: Бородкин Александр Васильевич
Мать ребёнка: Бородкина Павла
Цыпоглазово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бородкина Мария Васильевна
Мать ребёнка: Бородкина Павла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бородкина Павла Васильевна
Мать ребёнка: Бородкина Павла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бородкин Василий Васильевич
Мать ребёнка: Бородкина Павла
Смерть
Неизвестно