Бородкин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородкин Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.03.1885

Сын: Бородкин Александр Васильевич

Мать ребёнка: Бородкина Павла

Цыпоглазово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бородкина Мария Васильевна

Мать ребёнка: Бородкина Павла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бородкина Павла Васильевна

Мать ребёнка: Бородкина Павла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бородкин Василий Васильевич

Мать ребёнка: Бородкина Павла

Смерть
Неизвестно