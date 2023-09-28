Енин Тимур Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1985
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1985
Отец: Енин Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
17.01.?
Сын: Енин Артем Тимурович
Мать ребёнка: Енина Светлана
Рождение ребёнка
?.05.?
Сын: Енин Федор Тимурович
Мать ребёнка: Енина Светлана
Рождение ребёнка
?.05.?
Сын: Енин Денис Тимурович
Мать ребёнка: Енина Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Енина Светлана