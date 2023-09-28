Енин Тимур Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Енин Тимур Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1985

Отец: Енин Михаил Михайлович

Мать: Енина Наталья Вячеславовна

Рождение ребёнка
17.01.?

Сын: Енин Артем Тимурович

Мать ребёнка: Енина Светлана

Рождение ребёнка
?.05.?

Сын: Енин Федор Тимурович

Мать ребёнка: Енина Светлана

Рождение ребёнка
?.05.?

Сын: Енин Денис Тимурович

Мать ребёнка: Енина Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Енина Светлана

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