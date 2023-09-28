Енина Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.01.?
Сын: Енин Артем Тимурович
Отец ребёнка: Енин Тимур Михайлович
Рождение ребёнка
?.05.?
Сын: Енин Федор Тимурович
Отец ребёнка: Енин Тимур Михайлович
Рождение ребёнка
?.05.?
Сын: Енин Денис Тимурович
Отец ребёнка: Енин Тимур Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно