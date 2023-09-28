Енина Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Енина Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.?

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.?

Сын: Енин Артем Тимурович

Отец ребёнка: Енин Тимур Михайлович

Рождение ребёнка
?.05.?

Сын: Енин Федор Тимурович

Отец ребёнка: Енин Тимур Михайлович

Рождение ребёнка
?.05.?

Сын: Енин Денис Тимурович

Отец ребёнка: Енин Тимур Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Енин Тимур Михайлович

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