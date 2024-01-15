Андреянова Варвара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.04.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Андреянов Иван Владимирович
Лесозаводск, Лесозаводский, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Андреянов Иван Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Андреянов Иван Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мельникова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Андреянов Иван Владимирович
Смерть
Неизвестно