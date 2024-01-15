Андреянова Варвара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреянова Варвара Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.04.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андреянов Иван Владимирович

Лесозаводск, Лесозаводский, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Андреянов Иван Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреянов Павел Иванович

Отец ребёнка: Андреянов Иван Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мельникова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Андреянов Иван Владимирович

Смерть
Неизвестно
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