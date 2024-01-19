Чарушин Семён Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1777 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1777 ст.
Отец: Чарушин Дмитрий Ильич
Рождение ребёнка
Вычислено 1803 ст.
Сын: Чарушин Лаврентий Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1805 ст.
Сын: Чарушин Артамон Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1807 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1809 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1810 ст.
Сын: Чарушин Леонтий Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно