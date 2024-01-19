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Чарушин Семён Дмитриевич

Место рождения

Чарушины, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1777 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1737 или 1738 г.р.

Мать

Вычислено 1738 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1777 ст.

Отец: Чарушин Дмитрий Ильич

Мать: Лянгасова Евдокия Петровна

Чарушины, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1803 ст.

Сын: Чарушин Лаврентий Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Чарушины, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1805 ст.

Сын: Чарушин Артамон Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Чарушины, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1807 ст.

Сын: Чарушин Ефрем Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Чарушины, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1809 ст.

Сын: Чарушин Фёдор Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Чарушины, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1810 ст.

Сын: Чарушин Леонтий Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Чарушины, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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