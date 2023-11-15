Синицын Семён Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Синицын Иван
Мать: Мать Василия Синицына
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Синицына Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пущенская Ольга Семёновна
Мать ребёнка: Синицына Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Синицына Екатерина
Смерть
Неизвестно