Krohn (Hertz) Emma Dina
Место рожденияHamburg
Дата рождения12.04.1876
Дата смерти26.03.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.05.1896
Муж: Krohn Edmund William
Рождение ребёнка
21.05.1897
Отец ребёнка: Krohn Edmund William
Рождение ребёнка
13.11.1898
Сын: Krohn Edmund Otto
Отец ребёнка: Krohn Edmund William
Рождение ребёнка
15.12.1900
Сын: Krohn Ronald Adolf
Отец ребёнка: Krohn Edmund William
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Hasell (Krohn) Esther Eileen
Отец ребёнка: Krohn Edmund William
Рождение ребёнка
12.09.1906
Дочь: Retief (Krohn) Helen Imogen
Отец ребёнка: Krohn Edmund William
Смерть
26.03.1967