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Krohn (Hertz) Emma Dina

Место рождения

Hamburg

Дата рождения

12.04.1876

Дата смерти

26.03.1967

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1869 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.05.1896

Муж: Krohn Edmund William

Рождение ребёнка
21.05.1897

Сын: Krohn Raleigh William

Отец ребёнка: Krohn Edmund William

Рождение ребёнка
13.11.1898

Сын: Krohn Edmund Otto

Отец ребёнка: Krohn Edmund William

Рождение ребёнка
15.12.1900

Сын: Krohn Ronald Adolf

Отец ребёнка: Krohn Edmund William

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Hasell (Krohn) Esther Eileen

Отец ребёнка: Krohn Edmund William

Рождение ребёнка
12.09.1906

Дочь: Retief (Krohn) Helen Imogen

Отец ребёнка: Krohn Edmund William

Смерть
26.03.1967

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