Коткова Настасья Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиПосле 1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Коткова) Анна Силивестровна
Отец ребёнка: Котков Силивестр Симионович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Коткова) Маремьяна Силивестровна
Отец ребёнка: Котков Силивестр Симионович
Рождение ребёнка
Около 1866
Сын: Котков Иван Силивестрович
Отец ребёнка: Котков Силивестр Симионович
Смерть
После 1897