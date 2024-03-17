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Коткова Настасья Никифоровна

Место рождения

Полой, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

После 1897

Пол

Женский

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Полой, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котков Силивестр Симионович

Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Коткова) Анна Силивестровна

Отец ребёнка: Котков Силивестр Симионович

Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Коткова) Маремьяна Силивестровна

Отец ребёнка: Котков Силивестр Симионович

Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Котков Иван Силивестрович

Отец ребёнка: Котков Силивестр Симионович

Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Смерть
После 1897
Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область

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