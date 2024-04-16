Ищенко Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1751
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1735
Сын: Ищенко Игнатий Тимофеевич
Мать ребёнка: Исчиха Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1737
Сын: Ищенко Дорофей Тимофеевич
Мать ребёнка: Исчиха Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1741
Мать ребёнка: Исчиха Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1742
Сын: Ищенко Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Исчиха Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1748
Мать ребёнка: Исчиха Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1751
Дочь: (Ищенко) Катерина Тимофеевна
Мать ребёнка: Исчиха Анна Ивановна
Смерть
Около 1751