Ищенко Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ищенко Тимофей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1751

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1735

Сын: Ищенко Игнатий Тимофеевич

Мать ребёнка: Исчиха Анна Ивановна

Старое, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Ищенко Дорофей Тимофеевич

Мать ребёнка: Исчиха Анна Ивановна

Старое, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Ищенко Лукьян Тимофеевич

Мать ребёнка: Исчиха Анна Ивановна

Старое, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Ищенко Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Исчиха Анна Ивановна

Старое, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Ищенко Моисей Тимофеевич

Мать ребёнка: Исчиха Анна Ивановна

Старое, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1751

Дочь: (Ищенко) Катерина Тимофеевна

Мать ребёнка: Исчиха Анна Ивановна

Старое, Київська область
Смерть
Около 1751
Старое, Київська область

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