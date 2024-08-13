Ярилова Настасья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярилова Настасья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ярилов Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярилов Григорий Степанович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярилов Сергей Степанович

Отец ребёнка: Ярилов Степан

Смерть
Неизвестно

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