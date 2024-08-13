Ярилова Настасья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ярилов Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ярилов Григорий Степанович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ярилов Степан
Смерть
Неизвестно