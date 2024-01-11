Федотова (Рулева) Прасковья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1926
Отец: Рулев Яков
Мать: Рулева Елена
Рождение ребёнка
15.06.1949
Сын: Федотов Алексей Александрович
Отец ребёнка: Федотов Александр Дмитриевич
Медведево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно