Федотова (Рулева) Прасковья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотова (Рулева) Прасковья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1926

Отец: Рулев Яков

Мать: Рулева Елена

Рождение ребёнка
15.06.1949

Сын: Федотов Алексей Александрович

Отец ребёнка: Федотов Александр Дмитриевич

Медведево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федотов Александр Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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