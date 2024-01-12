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Рулев Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1926

Дочь: Федотова Прасковья Яковлевна

Мать ребёнка: Рулева Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рулев Не известно Яковлевич

Мать ребёнка: Рулева Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рулева Нина Яковлевна

Мать ребёнка: Рулева Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рулев Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Рулева Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рулев Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Рулева Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рулева Елена

Смерть
Неизвестно
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