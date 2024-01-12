Рулев Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.11.1926
Дочь: Федотова Прасковья Яковлевна
Мать ребёнка: Рулева Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рулев Не известно Яковлевич
Мать ребёнка: Рулева Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рулева Нина Яковлевна
Мать ребёнка: Рулева Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рулев Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Рулева Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рулев Иван Яковлевич
Мать ребёнка: Рулева Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рулева Елена
Смерть
Неизвестно