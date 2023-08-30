Gorelik Yankel — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Gorelik Yankel

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1892 г.р.
1897 г.р.
1898 г.р.
1902 г.р.
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Добавил:

МN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1892

Сын: Gorelik Yosel

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Gorelik Zavel

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Burdin (Gorelik) Khaya

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Minevich (Gorelik) Hasya-Gitel

Мать ребёнка: не указана

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