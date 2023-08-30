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Gorelik Zavel

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Gorelik Yankel

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Gorelik Yankel (Yasha)

Мать ребёнка: Gorelik Elka

Рождение ребёнка
1924

Сын: Gorelik Beniamin

Мать ребёнка: Gorelik Elka

Рождение ребёнка
23.09.1929

Сын: Gorelik Felix

Мать ребёнка: Gorelik Elka

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Komisarchik (Gorelik) Sima

Мать ребёнка: Gorelik Elka

Смерть
1978
Калинковичи, Калинковичский район, Гомельская область
Похороны
Неизвестно
Калинковичи, Калинковичский район, Гомельская область

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