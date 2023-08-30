Gorelik Zavel
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти1978
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Gorelik Yankel
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Gorelik Elka
Рождение ребёнка
1924
Сын: Gorelik Beniamin
Мать ребёнка: Gorelik Elka
Рождение ребёнка
23.09.1929
Сын: Gorelik Felix
Мать ребёнка: Gorelik Elka
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Komisarchik (Gorelik) Sima
Мать ребёнка: Gorelik Elka
Смерть
1978
Похороны
Неизвестно