Казбинцев Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рождения24.01.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1919
Военная служба
С 1940 по 1946
Участник Великой Отечественной войны. Место призыва Раменский РВК, Московская обл., Раменский р-н. Воинское звание гв. лейтенант|ст. лейтенант ; ст. лейтенант ; гв. лейтенант ; лейтенант Воинская част... Показать все
Рождение ребёнка
17.06.1948
Сын: Казбинцев Григорий Иванович
Мать ребёнка: Казбинцева Вера Ивановна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Казбинцева Вера Ивановна
Смерть
Неизвестно