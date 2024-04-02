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Казбинцев Иван Григорьевич

Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

24.01.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1919

Отец: Казбинцев Григорий Иванович

Мать: Казбинцева Софья Аветовна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Военная служба
С 1940 по 1946
Участник Великой Отечественной войны. Место призыва Раменский РВК, Московская обл., Раменский р-н. Воинское звание гв. лейтенант|ст. лейтенант ; ст. лейтенант ; гв. лейтенант ; лейтенант Воинская част... Показать все
Рождение ребёнка
17.06.1948

Сын: Казбинцев Григорий Иванович

Мать ребёнка: Казбинцева Вера Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казбинцева Вера Ивановна

Смерть
Неизвестно
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