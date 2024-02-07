Скворцов Серегин Сергей Венедиктович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скворцов Серегин Сергей Венедиктович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

ТЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Венедикт Семенович

Мать: Степанида Гавриловна

Рождение ребёнка
1803

Сын: Серегин Емельян Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Серегина Варвара Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Серегина Аксинья Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Серегин Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Анисья Степановна

Кузнецово, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Серегина Анна Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Серегин Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Серегин Никита Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Серегина Анна Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Серегин Филипп Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1856
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