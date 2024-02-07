Скворцов Серегин Сергей Венедиктович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Венедикт Семенович
Мать: Степанида Гавриловна
Рождение ребёнка
1803
Сын: Серегин Емельян Сергеевич
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Серегина Варвара Сергеевна
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Серегина Аксинья Сергеевна
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Анисья Степановна
Кузнецово, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Серегина Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
1817
Рождение ребёнка
1821
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Серегина Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
1827
Смерть
1856