Перфильева (Голицына) Александра Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перфильева (Голицына) Александра Сергеевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

16.03.1869

Дата смерти

20.10.1916

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1869

Отец: Голицын Сергей Михайлович

Мать: Голицына Александра Осиповна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
19.04.1892

Муж: Перфильев Степан Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Фонд №203, опись №776, дело №58, стр. 60 https://cgamos.ru/images/MB_LS/01-0203-0776-000058/00000060.jpg Поручители по женихе: отец его родной, дворянин Костромской губернии, почетный опекун тайный со... Показать все
Рождение ребёнка
16.01.1893

Сын: Перфильев Сергей Степанович

Отец ребёнка: Перфильев Степан Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.12.1893

Сын: Перфильев Степан Степанович

Отец ребёнка: Перфильев Степан Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шор Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Перфильев Степан Сергеевич

Смерть
20.10.1916
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