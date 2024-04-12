Перфильева (Голицына) Александра Сергеевна
Место рождения
Дата рождения16.03.1869
Дата смерти20.10.1916
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1869
Бракосочетание
19.04.1892
Фонд №203, опись №776, дело №58, стр. 60 https://cgamos.ru/images/MB_LS/01-0203-0776-000058/00000060.jpg Поручители по женихе: отец его родной, дворянин Костромской губернии, почетный опекун тайный со... Показать все
Рождение ребёнка
16.01.1893
Сын: Перфильев Сергей Степанович
Отец ребёнка: Перфильев Степан Сергеевич
Рождение ребёнка
08.12.1893
Сын: Перфильев Степан Степанович
Отец ребёнка: Перфильев Степан Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шор Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Перфильев Степан Сергеевич
Смерть
20.10.1916