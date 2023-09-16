(Кассабудская) Марина Игнатиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.01.1850
Дата смерти22.02.1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
?.01.1868
Рождение ребёнка
1880
Дочь: (Ивановна) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Семеник Иван Иванович
Рождение ребёнка
1882
Дочь: (Семенюк) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Семеник Иван Иванович
Смерть
22.02.1920