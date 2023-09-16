(Кассабудская) Марина Игнатиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кассабудская) Марина Игнатиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.01.1850

Дата смерти

22.02.1920

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1848 г.р.

Дети

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
?.01.1868

Муж: Семеник Иван Иванович

Рождение ребёнка
1880

Дочь: (Ивановна) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Семеник Иван Иванович

Рождение ребёнка
1882

Дочь: (Семенюк) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Семеник Иван Иванович

Смерть
22.02.1920

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