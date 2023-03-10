(Зубков) Александра Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения12.03.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1908
Отец: Зубков Фёдор Кузьмич
Мать: Зубков Агафья Степановна
МК п.Январцевский, 1908
Работа или профессия
Неизвестно
сын казака
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Крещение
21.03.1908
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1908
Смерть
Неизвестно