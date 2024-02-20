Корсунова (Губарева) Ульяна Антоновна
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рожденияОколо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1895
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-9 // стр.№ 91 /, м/к-1912г../ зап.№ 8 /
Бракосочетание
24.10.1912
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1912г./ зап.№ 8 /, ГАДО Ф 265-1-9 / лист № 91 /.
Рождение ребёнка
25.12.1915
Отец ребёнка: Корсун Леонтий Силович
РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10 // стр.№ 81 /, м/к-1915г../ зап.№ 60 /
Рождение ребёнка
06.04.1918
Дочь: Акелина Леонтьевна
Отец ребёнка: Корсун Леонтий Силович
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-11 // стр.№ 10 /, м/к-1918г../ зап.№ 17 /
Рождение ребёнка
Около 1920
Дочь: Оксана Леонтьевна
Отец ребёнка: Корсун Леонтий Силович
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1924
Сын: Корсун Тимофей Леонтьевич
Отец ребёнка: Корсун Леонтий Силович
Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Рождение ребёнка
Около 1926
Дочь: Екатерина Леонтьевна
Отец ребёнка: Корсун Леонтий Силович
Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Рождение ребёнка
Около 1928
Отец ребёнка: Корсун Леонтий Силович
Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Мария Леонтьевна
Отец ребёнка: Корсун Леонтий Силович
Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Корсун Леонтий Силович
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Крещение
Неизвестно
Смерть
Неизвестно