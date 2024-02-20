Корсун Стефан Леонтьевич
Место рожденияРОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Дата рождения25.12.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
25.12.1915
Отец: Корсун Леонтий Силович
РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10 // стр.№ 81 /, м/к-1915г../ зап.№ 60 /
Крещение
26.12.1915
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд слобода Крива Лука
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1915г./ зап.№ 60 /, ГАДО Ф 265-1-10 / лист № 81 /. | Восприемники: Граждане сл.Кривая Лука : Алексей Прокофьевич и вдова Анна Тихоновна Федорченко
Смерть
Неизвестно