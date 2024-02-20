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(Корсунова) Акелина Леонтьевна

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

06.04.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1892 г.р.

Мать

Около 1895 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
05.04.1918
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд слобода Крива Лука
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1918г./ зап.№ 17 /, ГАДО Ф 265-1-11 / лист № 10 /. | Восприемники: Крестьяне сл.Кривой Луки : Ткаченко Игнат Николаевич и девица Меланья Андреевна Угнивенко
Рождение
06.04.1918

Отец: Корсун Леонтий Силович

Мать: Корсунова Ульяна Антоновна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-11 // стр.№ 10 /, м/к-1918г../ зап.№ 17 /
Смерть
Неизвестно
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