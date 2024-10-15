Биткова Пелагея Арсениева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиПосле ?.07.1904
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1864
Отец: Арсений
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.07.1884 ст.
Сын: Смирнов (Битков) Фёдор Васильевич
Отец ребёнка: Антонов (Битков) Василий Антонович
восприемник крестьянин д. Марьино Михаил Никаноров
Рождение ребёнка
27.03.1887
Сын: Смирнов Степан Васильевич
Отец ребёнка: Антонов (Битков) Василий Антонович
Рождение ребёнка
12.04.1895 ст.
Сын: Трофим Васильевич
Отец ребёнка: Антонов (Битков) Василий Антонович
Рождение ребёнка
29.10.1897 ст.
Сын: Васильев (Битков) Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Антонов (Битков) Василий Антонович
Рождение ребёнка
09.06.1900 ст.
Сын: Битков Арсений Васильевич
Отец ребёнка: Антонов (Битков) Василий Антонович
Рождение ребёнка
21.04.1902 ст.
Дочь: Биткова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Антонов (Битков) Василий Антонович
восприемница крестьянская дочь девица деревни Марьино Павла Спиридонова
Рождение ребёнка
07.10.1904 ст.
Дочь: Антонова Таисия Васильевна
Отец ребёнка: Антонов (Битков) Василий Антонович
восприемник крестьянская дочь-девица деревни Марьина Анна Васильевна Антонова
Смерть
После ?.07.1904