Биткова Пелагея Арсениева Около 1864 — найти родственников по фамилии на Familio
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Биткова Пелагея Арсениева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

После ?.07.1904

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: Арсений

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.07.1884 ст.

Сын: Смирнов (Битков) Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Антонов (Битков) Василий Антонович

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
восприемник крестьянин д. Марьино Михаил Никаноров
Рождение ребёнка
27.03.1887

Сын: Смирнов Степан Васильевич

Отец ребёнка: Антонов (Битков) Василий Антонович

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.04.1895 ст.

Сын: Трофим Васильевич

Отец ребёнка: Антонов (Битков) Василий Антонович

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.10.1897 ст.

Сын: Васильев (Битков) Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Антонов (Битков) Василий Антонович

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.06.1900 ст.

Сын: Битков Арсений Васильевич

Отец ребёнка: Антонов (Битков) Василий Антонович

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.04.1902 ст.

Дочь: Биткова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Антонов (Битков) Василий Антонович

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
восприемница крестьянская дочь девица деревни Марьино Павла Спиридонова
Рождение ребёнка
07.10.1904 ст.

Дочь: Антонова Таисия Васильевна

Отец ребёнка: Антонов (Битков) Василий Антонович

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
восприемник крестьянская дочь-девица деревни Марьина Анна Васильевна Антонова
Смерть
После ?.07.1904
Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

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