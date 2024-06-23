Кривых Петр Евстегнеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кривых Евстигней
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кривых (Жукова) Дарья Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кривых (Жукова) Дарья Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривых Александр Петрович
Мать ребёнка: Кривых (Жукова) Дарья Даниловна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Кривых Иван Петрович
Мать ребёнка: Кривых (Жукова) Дарья Даниловна
Рождение ребёнка
06.11.1925
Мать ребёнка: Кривых (Жукова) Дарья Даниловна
Смерть
Неизвестно