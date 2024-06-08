Кривых (Жукова) Дарья Даниловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кривых (Жукова) Дарья Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жуков Данил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривых Федор Петрович

Отец ребёнка: Кривых Петр Евстегнеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривых Андрей Петрович

Отец ребёнка: Кривых Петр Евстегнеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривых Александр Петрович

Отец ребёнка: Кривых Петр Евстегнеевич

Рождение ребёнка
1923

Сын: Кривых Иван Петрович

Отец ребёнка: Кривых Петр Евстегнеевич

Рождение ребёнка
06.11.1925

Сын: Кривых Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Кривых Петр Евстегнеевич

Смерть
Неизвестно

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