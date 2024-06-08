Кривых (Жукова) Дарья Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жуков Данил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кривых Петр Евстегнеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кривых Петр Евстегнеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривых Александр Петрович
Отец ребёнка: Кривых Петр Евстегнеевич
Рождение ребёнка
1923
Сын: Кривых Иван Петрович
Отец ребёнка: Кривых Петр Евстегнеевич
Рождение ребёнка
06.11.1925
Отец ребёнка: Кривых Петр Евстегнеевич
Смерть
Неизвестно