Halberstadt Moshe אבד Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Halberstadt Moshe אבד

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

18.06.1809

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Halberstadt (Horowitz) Pesel

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Halberstadt Joshua (Heschel) Abd Czortkow And Then Podkamien Yehoshua Yehuda

Мать ребёнка: Halberstadt (Horowitz) Pesel

Работа или профессия
Неизвестно
אב«ד טשארטקוב
Смерть
18.06.1809

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