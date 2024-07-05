Halberstadt Moshe אבד
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти18.06.1809
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Halberstadt (Horowitz) Pesel
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
אב«ד טשארטקוב
Смерть
18.06.1809