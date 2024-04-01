Рыбалкина Параскева Иосифова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.04.1878
Отец ребёнка: Рыбалкин Захария Крест. Воронинской Губернии Игнатьев
Рождение ребёнка
01.05.1891
Дочь: Ирина Захарова
Отец ребёнка: Рыбалкин Захария Крест. Воронинской Губернии Игнатьев
Метлишино, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
05.07.1895
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыбалкин Кто То
Отец ребёнка: Рыбалкин Захария Крест. Воронинской Губернии Игнатьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно