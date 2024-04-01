Рыбалкина Параскева Иосифова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбалкина Параскева Иосифова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.04.1878

Сын: Рыбалкин Георгий Родион

Отец ребёнка: Рыбалкин Захария Крест. Воронинской Губернии Игнатьев

Рождение ребёнка
01.05.1891

Дочь: Ирина Захарова

Отец ребёнка: Рыбалкин Захария Крест. Воронинской Губернии Игнатьев

Метлишино, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
05.07.1895

Сын: Рыбалкин Афанасий Захаров

Отец ребёнка: Рыбалкин Захария Крест. Воронинской Губернии Игнатьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыбалкин Симеон Крест. Д. Метлишной, Красноярской Вол. Захаров

Отец ребёнка: Рыбалкин Захария Крест. Воронинской Губернии Игнатьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыбалкин Кто То

Отец ребёнка: Рыбалкин Захария Крест. Воронинской Губернии Игнатьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыбалкин Захария Крест. Воронинской Губернии Игнатьев

Смерть
Неизвестно
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