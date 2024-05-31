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Елисеенков Павел Игнатович

Место рождения

Осиновка, Рославльский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Елисеенко Игнат (Игнатий)

Мать: не указана

Осиновка, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Елисеенко Иван Павлович

Мать ребёнка: Евфросиния Марковна

Рождение ребёнка
14.05.1897 ст.

Сын: Елисеенков Исидор Павлович

Мать ребёнка: Евфросиния Марковна

Осиновка, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Елисеенков Григорий Павлович

Мать ребёнка: Евфросиния Марковна

Смерть
Неизвестно

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