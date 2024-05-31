Елисеенков Павел Игнатович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Елисеенко Игнат (Игнатий)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1896
Мать ребёнка: Евфросиния Марковна
Рождение ребёнка
14.05.1897 ст.
Сын: Елисеенков Исидор Павлович
Мать ребёнка: Евфросиния Марковна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Елисеенков Григорий Павлович
Мать ребёнка: Евфросиния Марковна
Смерть
Неизвестно