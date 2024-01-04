Соболев Владимир Логинович
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1910 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.02.1911 ст.
Сын: Соболев Василий Владимирович
Мать ребёнка: Соболева (Козырева) Маланья Архиповна
Рождение ребёнка
04.06.1913 ст.
Дочь: Соболева Мария Владимировна
Мать ребёнка: Соболева (Козырева) Маланья Архиповна
Смерть
Неизвестно