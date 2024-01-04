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Соболев Владимир Логинович

Место рождения

Наричино, Чернецовская волость, Невельский уезд

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Наричино, Чернецовская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
31.01.1910 ст.

Жена: Соболева (Козырева) Маланья Архиповна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.02.1911 ст.

Сын: Соболев Василий Владимирович

Мать ребёнка: Соболева (Козырева) Маланья Архиповна

Наричино, Чернецовская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
04.06.1913 ст.

Дочь: Соболева Мария Владимировна

Мать ребёнка: Соболева (Козырева) Маланья Архиповна

Наричино, Чернецовская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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