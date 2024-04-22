Валова Афимья Константиновна
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Валова Прасковья Семёновна
Отец ребёнка: Валов Семён Алексеевич
Валова
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Валова Варвара Семеновна
Отец ребёнка: Валов Семён Алексеевич
Валова
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Валов Семён Алексеевич
Валова
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Валова Лукерья Семёновна
Отец ребёнка: Валов Семён Алексеевич
Валова
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Валов Семён Алексеевич
Валова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно