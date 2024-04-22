Валова Афимья Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валова Афимья Константиновна

Место рождения

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Валова Прасковья Семёновна

Отец ребёнка: Валов Семён Алексеевич

Валова
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Валова Варвара Семеновна

Отец ребёнка: Валов Семён Алексеевич

Валова
Рождение ребёнка
1791

Сын: Валов Григорий Семёнович

Отец ребёнка: Валов Семён Алексеевич

Валова
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Валова Лукерья Семёновна

Отец ребёнка: Валов Семён Алексеевич

Валова
Рождение ребёнка
1806

Сын: Валов Фёдор Семёнович

Отец ребёнка: Валов Семён Алексеевич

Валова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валов Семён Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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