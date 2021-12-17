Куранов Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуранов Александр Сергеевич

Куранов Александр Сергеевич

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

22.07.1905 ст.

Дата смерти

22.12.1905 ст.

Пол

Мужской

Отец

1858 г.р.

Мать

Вычислено 1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1905 ст.

Отец: Куранов Сергей Александрович

Мать: Куранова (Сюськова) Зиновия Федоровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярский мещанин Василий Мефодиевич Смирнов и казачка Красноярской станицы Александра Владимировна Елизарова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-51 файл 56 номер 90
Смерть
22.12.1905 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
умер в возрасте 5 месяцев от катара кишок https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-53 файл 48 номер 139

Мы используем куки для улучшения работы сайта.