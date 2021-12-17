Куранов Александр Сергеевич
Место рождения
Дата рождения22.07.1905 ст.
Дата смерти22.12.1905 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1905 ст.
Восприемники: Красноярский мещанин Василий Мефодиевич Смирнов и казачка Красноярской станицы Александра Владимировна Елизарова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-51 файл 56 номер 90
Смерть
22.12.1905 ст.
умер в возрасте 5 месяцев от катара кишок https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-53 файл 48 номер 139