Засенцев Андрей Иванович
Место рожденияДушанбе, Таджикистан
Дата рождения12.09.1960
Дата смерти07.01.2024
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1960
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.08.1976
Сын: Ахмадиев Мансуров Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Засенцева Мария (Мансурова)
Рождение ребёнка
09.02.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Засенцева Мария (Мансурова)
Смерть
07.01.2024