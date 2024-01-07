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Засенцев Андрей Иванович

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Место рождения

Душанбе, Таджикистан

Дата рождения

12.09.1960

Дата смерти

07.01.2024

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1960

Отец: Засенцев Иван Иванович

Мать: Засенцева (Ошкина) Ангелина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Засенцева Мария (Мансурова)

Рождение ребёнка
04.08.1976

Сын: Ахмадиев Мансуров Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Засенцева Мария (Мансурова)

Рождение ребёнка
09.02.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Засенцева Мария (Мансурова)

Смерть
07.01.2024

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