Гамова Павла Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гамова Павла Дмитриевна

Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Симакова (Гамова) Вильда Афанасьева

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.11.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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