Гамова Павла Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Симакова (Гамова) Вильда Афанасьева
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.11.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности