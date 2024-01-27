Kostrikin Владимир Walter M — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kostrikin Владимир Walter M

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1959

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

Около 1935 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959

Отец: Kostrikin Michael Gregory

Мать: Kostrikin Vera

Бракосочетание
17.10.1982

Жена: скрыто настройками приватности

США
Рождение ребёнка
Около 1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

США
Рождение ребёнка
1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

США
Смерть
Неизвестно
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