Kostrikin Владимир Walter M
Место рожденияНе указано
Дата рождения1959
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959
Отец: Kostrikin Michael Gregory
Мать: Kostrikin Vera
Бракосочетание
17.10.1982
Жена: скрыто настройками приватности
США
Рождение ребёнка
Около 1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
США
Рождение ребёнка
1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
США
Смерть
Неизвестно