Курагина (Курагин) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1910
Дата смертиОколо 2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1935
Дочь: (Курагина) Евгения
Отец ребёнка: Курагин Георгий
Рождение ребёнка
18.10.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Курагин Георгий
Рождение ребёнка
Около 1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Курагин Георгий
Смерть
Около 2003