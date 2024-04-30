Курагина (Курагин) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курагина (Курагин) Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1910

Дата смерти

Около 2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1935 г.р.
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Добавил:

ЕС
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Дочь: (Курагина) Евгения

Отец ребёнка: Курагин Георгий

Рождение ребёнка
18.10.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курагин Георгий

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курагин Георгий

Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
Около 2003
Киров, город Киров, Кировская область

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