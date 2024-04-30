Курагин Георгий
Место рожденияг. Киров, д Курагино
Дата рожденияОколо 24.12.1911
Дата смертиДо 14.05.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 24.12.1911
Отец: Курагин Иван
Мать: Курагина Мария
Рождение ребёнка
1935
Дочь: (Курагина) Евгения
Мать ребёнка: Курагина (Курагин) Валентина
Рождение ребёнка
18.10.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Курагина (Курагин) Валентина
Рождение ребёнка
Около 1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Курагина (Курагин) Валентина
Смерть
До 14.05.1988