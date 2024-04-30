Курагин Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курагин Георгий

Место рождения

г. Киров, д Курагино

Дата рождения

Около 24.12.1911

Дата смерти

До 14.05.1988

Пол

Мужской

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Около 1872 г.р.

Дети

1935 г.р.
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Добавил:

ЕС
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Место
Комментарий
Рождение
Около 24.12.1911

Отец: Курагин Иван

Мать: Курагина Мария

Рождение ребёнка
1935

Дочь: (Курагина) Евгения

Мать ребёнка: Курагина (Курагин) Валентина

Рождение ребёнка
18.10.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курагина (Курагин) Валентина

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курагина (Курагин) Валентина

Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
До 14.05.1988
Киров, город Киров, Кировская область

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