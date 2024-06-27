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Зыков Петр Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1832

Дата смерти

31.01.1912 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1832

Отец: Зыков Семен Максимов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкова (Котельникова) Анна Алексеева

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Вышенская (Зыкова) Вера Петрова

Мать ребёнка: Зыкова (Котельникова) Анна Алексеева

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1863 ст.

Сын: Зыков Василий Петров

Мать ребёнка: Зыкова (Котельникова) Анна Алексеева

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.07.1864

Дочь: Зыкова Анна Петрова

Мать ребёнка: Зыкова (Котельникова) Анна Алексеева

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.04.1868

Сын: Зыков Семен Петрович

Мать ребёнка: Зыкова (Котельникова) Анна Алексеева

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.10.1869

Сын: Зыков Петр Петров

Мать ребёнка: Зыкова (Котельникова) Анна Алексеева

Рождение ребёнка
25.04.1874

Дочь: Зыкова Агриппина Петрова

Мать ребёнка: Зыкова (Котельникова) Анна Алексеева

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.05.1879 ст.

Дочь: Зыкова Елена Петровна

Мать ребёнка: Зыкова (Котельникова) Анна Алексеева

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.05.1882 ст.

Сын: Зыков Константин Петрович

Мать ребёнка: Зыкова (Котельникова) Анна Алексеева

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
31.01.1912 ст.
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
от порока сердца

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