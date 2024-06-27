Зыков Петр Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1832
Дата смерти31.01.1912 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1832
Отец: Зыков Семен Максимов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Вышенская (Зыкова) Вера Петрова
Мать ребёнка: Зыкова (Котельникова) Анна Алексеева
Рождение ребёнка
1863 ст.
Сын: Зыков Василий Петров
Мать ребёнка: Зыкова (Котельникова) Анна Алексеева
Рождение ребёнка
20.07.1864
Дочь: Зыкова Анна Петрова
Мать ребёнка: Зыкова (Котельникова) Анна Алексеева
Рождение ребёнка
13.04.1868
Сын: Зыков Семен Петрович
Мать ребёнка: Зыкова (Котельникова) Анна Алексеева
Рождение ребёнка
10.10.1869
Сын: Зыков Петр Петров
Мать ребёнка: Зыкова (Котельникова) Анна Алексеева
Рождение ребёнка
25.04.1874
Дочь: Зыкова Агриппина Петрова
Мать ребёнка: Зыкова (Котельникова) Анна Алексеева
Рождение ребёнка
22.05.1879 ст.
Дочь: Зыкова Елена Петровна
Мать ребёнка: Зыкова (Котельникова) Анна Алексеева
Рождение ребёнка
15.05.1882 ст.
Сын: Зыков Константин Петрович
Мать ребёнка: Зыкова (Котельникова) Анна Алексеева
Смерть
31.01.1912 ст.
от порока сердца