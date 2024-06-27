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Зыков Василий Петров

Место рождения

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863 ст.

Отец: Зыков Петр Семенович

Мать: Зыкова (Котельникова) Анна Алексеева

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
31.01.1886

Жена: Зыкова (Позднякова) Глафира Алексеева

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.12.1886

Сын: Зыков Павел Васильев

Мать ребёнка: Зыкова (Позднякова) Глафира Алексеева

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.02.1889

Дочь: Зыкова Евдокия Васильева

Мать ребёнка: Зыкова (Позднякова) Глафира Алексеева

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.08.1896

Сын: Зыков Петр Васильевич

Мать ребёнка: Зыкова (Позднякова) Глафира Алексеева

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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