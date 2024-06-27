Зыков Василий Петров
Место рождения
Дата рождения1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863 ст.
Бракосочетание
31.01.1886
Рождение ребёнка
28.12.1886
Сын: Зыков Павел Васильев
Мать ребёнка: Зыкова (Позднякова) Глафира Алексеева
Рождение ребёнка
20.02.1889
Дочь: Зыкова Евдокия Васильева
Мать ребёнка: Зыкова (Позднякова) Глафира Алексеева
Рождение ребёнка
?.08.1896
Мать ребёнка: Зыкова (Позднякова) Глафира Алексеева
Смерть
Неизвестно