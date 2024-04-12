Матвей Карпович
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Рождение ребёнка
1776
Сын: Самуил Матвеевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1792
Сын: Евдоким Матвеевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: (рекрут С 1808) Онисим Матвеевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: (рекрут С 1806) Трофим Матвеевич
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно