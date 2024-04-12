Матвей Карпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвей Карпович

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Самуил Матвеевич

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Евдоким Матвеевич

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: (рекрут С 1808) Онисим Матвеевич

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: (рекрут С 1806) Трофим Матвеевич

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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