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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Сын: Самуил Матвеевич

Отец ребёнка: Матвей Карпович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Евдоким Матвеевич

Отец ребёнка: Матвей Карпович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: (рекрут С 1808) Онисим Матвеевич

Отец ребёнка: Матвей Карпович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: (рекрут С 1806) Трофим Матвеевич

Отец ребёнка: Матвей Карпович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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