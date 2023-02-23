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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Сын: Самуил Матвеевич
Отец ребёнка: Матвей Карпович
Рождение ребёнка
1792
Сын: Евдоким Матвеевич
Отец ребёнка: Матвей Карпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: (рекрут С 1808) Онисим Матвеевич
Отец ребёнка: Матвей Карпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: (рекрут С 1806) Трофим Матвеевич
Отец ребёнка: Матвей Карпович