Кадников Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадников Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Кадников Егор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Кадниково, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кадников Петр

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кадников Егор

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кадников Василий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кадников Илья

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кадников Сергей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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