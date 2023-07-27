Кадников Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1904
Кадниково, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кадников Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кадников Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кадников Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кадников Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кадников Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Смерть
Неизвестно