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(Кадникова) Александра
(Кадникова) Александра
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Кадников Иван
Около 1884 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ГМ
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События
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Биография
Биография
Источники
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Кадников Иван
Мать: не указана
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