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Прасковья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Степанович

Рождение ребёнка
1819

Сын: Павел Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Степанович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.07.1821

Дочь: Марфа Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Степанович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.05.1824

Сын: Никита Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Степанович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.07.1825

Сын: Прохор Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Степанович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.07.1827

Дочь: Марина Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Степанович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.09.1830

Сын: Семен Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Степанович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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