Прасковья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Степанович
Рождение ребёнка
1819
Сын: Павел Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Степанович
Рождение ребёнка
02.07.1821
Дочь: Марфа Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Степанович
Рождение ребёнка
25.05.1824
Сын: Никита Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Степанович
Рождение ребёнка
28.07.1825
Сын: Прохор Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Степанович
Рождение ребёнка
17.07.1827
Дочь: Марина Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Степанович
Рождение ребёнка
01.09.1830
Сын: Семен Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Степанович
Смерть
Неизвестно