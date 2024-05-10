Фокин Александр Иванович 16.02.1918 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Фокин Александр Иванович

Место рождения

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

16.02.1918 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1918 ст.

Отец: Фокин Иван Алексеевич

Мать: не указана

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
№ 6. рожден 16 февраля 1918 г., крещен 16. Александр. Холмогорского уезда Зачачьевской волости, прихода и общества деревни Апятинской Иван Алексеев Фокин и его законная жена Анна Иванова оба православ... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно
Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния

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