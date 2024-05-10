Фокин Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рождения07.01.1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1892 ст.
№ 1. рожден 7 января 1892 г., крещен 8. Иоанн. Деревни Пятинской крестьянин Влексей Иванов Фокин и кго законная жена Евдокия Димитрова оба православные. Восприемник Савватий Яковлев Фокин | ГААО Ф. 29... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
10.07.1913 ст.
Жена: не указана
Кол-во лет жениха: 21 | Кол-во лет невесте: 18 | № 6. 10 июля 1913 г. Холмогорского уездп Зачачьевской волости, прихода и общества деревни Пятинской Иван Алексеев Фокин правослпвного исповедания первы... Показать все
Рождение ребёнка
01.09.1914 ст.
Сын: Фокин Семен Иванович
Мать ребёнка: не указана
№ 27. рожден 1 сентября 1914 г., крещен 1. Симеон. Холмогорского уезда Зачачьевской волости, прихода и общества деревни Пятинской крестьянин Иван Алексеев Фокин и его законная жена Анна Иванова оба пр... Показать все
Рождение ребёнка
16.02.1918 ст.
Мать ребёнка: не указана
№ 6. рожден 16 февраля 1918 г., крещен 16. Александр. Холмогорского уезда Зачачьевской волости, прихода и общества деревни Апятинской Иван Алексеев Фокин и его законная жена Анна Иванова оба православ... Показать все
Смерть
Неизвестно