Селиванова Марфа Васильевна 1788 — найти родственников по фамилии на Familio
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Селиванова Марфа Васильевна

Место рождения

Кощеево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1788

Дата смерти

После 1825

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Кощеево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1810

Муж: Селиванов Иван Степанович

Кощеево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Селиванов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Селиванов Иван Степанович

Кощеево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Селиванов Арсений Иванович

Отец ребёнка: Селиванов Иван Степанович

Кощеево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Селиванова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Селиванов Иван Степанович

Кощеево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Селиванов Федор Иванович

Отец ребёнка: Селиванов Иван Степанович

Кощеево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1825
Кощеево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

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