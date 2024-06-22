Селиванова Марфа Васильевна
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смертиПосле 1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1810
Рождение ребёнка
1811
Сын: Селиванов Алексей Иванович
Отец ребёнка: Селиванов Иван Степанович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Селиванов Арсений Иванович
Отец ребёнка: Селиванов Иван Степанович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Селиванова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Селиванов Иван Степанович
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Селиванов Иван Степанович
Смерть
После 1825