Селиванов Иван Степанович 1786 — найти родственников по фамилии на Familio
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Селиванов Иван Степанович

Место рождения

Кощеево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1786

Дата смерти

После 1825

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: Анисья Ивановна

Кощеево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1810

Жена: Селиванова Марфа Васильевна

Кощеево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Селиванов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Селиванова Марфа Васильевна

Кощеево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Селиванов Арсений Иванович

Мать ребёнка: Селиванова Марфа Васильевна

Кощеево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Селиванова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Селиванова Марфа Васильевна

Кощеево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Селиванов Федор Иванович

Мать ребёнка: Селиванова Марфа Васильевна

Кощеево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1825
Кощеево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

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