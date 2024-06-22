Селиванов Иван Степанович
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смертиПосле 1825
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: Анисья Ивановна
Бракосочетание
1810
Рождение ребёнка
1811
Сын: Селиванов Алексей Иванович
Мать ребёнка: Селиванова Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Селиванов Арсений Иванович
Мать ребёнка: Селиванова Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Селиванова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Селиванова Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Селиванова Марфа Васильевна
Смерть
После 1825