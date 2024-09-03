Забаранилова (Митюгова) Анна Фадеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Забаранилова (Митюгова) Анна Фадеевна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Митюгов Фадей Васильевич

Мать: Митюгова Агафья Сергеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 43 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Забаранилов Иов Иев (Ивойло) Петрович

Рождение ребёнка
1796

Сын: Забаранилов Никита Ивойлович

Отец ребёнка: Забаранилов Иов Иев (Ивойло) Петрович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-69об
Рождение ребёнка
1802

Сын: Забаранилов Макар Ивойлович

Отец ребёнка: Забаранилов Иов Иев (Ивойло) Петрович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-69л
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Забаранилова Анна Ивойловна

Отец ребёнка: Забаранилов Иов Иев (Ивойло) Петрович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-70л
Рождение ребёнка
1806

Сын: Забаранилов Тимофей Ивойлович

Отец ребёнка: Забаранилов Иов Иев (Ивойло) Петрович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАПК, фонд37, оп3, дело204а, 76 лист
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Забаранилова Федосья Ивойловна

Отец ребёнка: Забаранилов Иов Иев (Ивойло) Петрович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-70л
Смерть
Неизвестно

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