Забаранилова (Митюгова) Анна Фадеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 43 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1796
Сын: Забаранилов Никита Ивойлович
Отец ребёнка: Забаранилов Иов Иев (Ивойло) Петрович
ГАСО, 24-25-330-69об
Рождение ребёнка
1802
Сын: Забаранилов Макар Ивойлович
Отец ребёнка: Забаранилов Иов Иев (Ивойло) Петрович
ГАСО, 24-25-330-69л
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Забаранилова Анна Ивойловна
Отец ребёнка: Забаранилов Иов Иев (Ивойло) Петрович
ГАСО, 24-25-330-70л
Рождение ребёнка
1806
Сын: Забаранилов Тимофей Ивойлович
Отец ребёнка: Забаранилов Иов Иев (Ивойло) Петрович
ГАПК, фонд37, оп3, дело204а, 76 лист
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Забаранилова Федосья Ивойловна
Отец ребёнка: Забаранилов Иов Иев (Ивойло) Петрович
ГАСО, 24-25-330-70л
Смерть
Неизвестно