Виноградов Виталий Александрович
Место рождения
Дата рождения1935
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: Виноградов Александр Владимирович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1965
Сын: Виноградов Юрий Витальевич
Мать ребёнка: не указана
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
1971
Сын: Виноградов Сергей Витальевич
Мать ребёнка: не указана
Старая Вичуга, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно