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Виноградов Виталий Александрович

Место рождения

Яшино, Вичугский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Виноградов Александр Владимирович

Мать: не указана

Яшино, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виноградова Клавдия Васильевна

Рождение ребёнка
1965

Сын: Виноградов Юрий Витальевич

Мать ребёнка: не указана

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
1971

Сын: Виноградов Сергей Витальевич

Мать ребёнка: не указана

Старая Вичуга, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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